Palermo, Buttaro: “Cerchiamo continuità, Bari o Potenza non fa differenza”

Il difensore del Palermo, Alessio Buttaro, ha rilasciato importanti dichiarazioni soffermandosi sul campionato dei rosanero e sugli obiettivi della stagione in corso

"In campo cerchiamo di dare il massimo per stare alla vetta di questa classifica, è quello che vogliamo noi e la società. Dobbiamo cercare di dare continuità dato che soprattutto fuori casa abbiamo avuto problemi che vanno affrontati, ma che ora stiamo levando. Sicuramente faremo meglio e daremo continuità, per stare ai vertici delle classifiche non bisogna lasciare neanche un centimetro. Stiamo trovando quel qualcosa che ci mancava, speriamo di continuare ad averla. Il nostro obiettivo è stare più in alto possibile , le altre squadre hanno i loro obiettivi ma noi guardiamo il nostro dando tutto".

Buttaro si è poi concentrato sulle principali concorrenti per la promozione diretta in Serie B, evidenziando in maniera marcata l'importanza dell'aspetto mentale in un campionato lungo e compleso come quello di Serie C:"Il Bari è una buona squadra come il Catanzaro, non vedo molta differenza. I livelli sono quelli, poi c’è la partita che puoi giocare meglio o peggio, ma più o meno stiamo tutti lì. La mentalità cambia i risultati. La nostra squadra sta trovando la quadra - ha proseguito il difensore -, ad inizio stagione possono starci delle mancanze a cui poi il gruppo rimedia, gli obiettivi sono questi e bisogna cercare di dare tutto. La gara col Potenza? Cerchiamo di preparare le partite tutte alla stessa maniera, non pensando se è il Bari o il Potenza. Affrontiamo la partita come si deve e cerchiamo di portare a casa i nostri tre punti. Catania? Io sono informato non al 100%, perché seguo la situazione per quello che mi dicono, ma non conosco la situazione chiaramente".