Palermo, buone notizie dall’infermeria: si avvicina il rientro di Accardi

I due difensori rosanero stanno recuperando dai rispettivi infortuni, i tempi di recupero si accorciano notevolmente

Il Palermo aspetta a braccia aperte Andrea Accardi che in questo inizio di campionato non è ancora sceso in campo, il difensore palermitano potrebbe tornare nella trasferta di Monterosi. Si rivede intanto Manuel Peretti che non ha ancora ripreso ad allenarsi dopo il problema all'occhio causato dalla pallonata di Vibo Valentia. I tempi di recupero del centrale, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', si accorciano visto che dopo la visita di controllo è stato scongiurato il distacco della retina.