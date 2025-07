Palermo, buon compleanno Mirri! Il presidente rosanero compie oggi 56 anni

Oggi, 3 luglio 2025, il presidente del Palermo Dario Mirri festeggia il suo cinquantaseiesimo compleanno. In società dal 2019 come presidente, sotto la sua gestione i rosanero hanno conquistato due promozioni, tornando rapidamente in Serie B dopo il doloroso fallimento. Ancora oggi presidente della società, è un punto di riferimento per l'appartenenza e l'amore dimostrato verso la società.