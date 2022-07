Palermo, buon compleanno a Dario Mirri: ciclo vincente e regalo City Group

Un triennio non semplice, fortemente condizionato dall'incedere della pandemia da Covid-19, dalle beghe societarie e legali con il socio recedente Tony Di Piazza , ma che può comunque definirsi brillante alla luce dei risultati ottenuti. Gestione oculata di un budget non trascendentale e due promozioni ottenute in tre anni e la valorizzazione del settore giovanile, grazie anche all'ausilio del management composto da Rinaldo Sagramola, Renzo Castagnini e Leandro Rinaudo .

La straordinaria cavalcata che ha visto il Palermo di Silvio Baldini dominare i playoff e conquistare la meritata promozione in Serie B è stato il suggello ideale dell'era Mirri, che tra poche ore volerà ufficialmente al termine. L'ingresso del club rosanero nella galassia del City Football Group, costituisce il miglior regalo possibile che Dario Mirri potesse fare ai tifosi del Palermo, nel giorno del suo compleanno. Il pacchetto di maggioranza della società di viale del Fante, viene quindi acquisito dalla prestigiosa holding di proprietà araba - con sede in Inghilterra, già in possesso di numerosi altri club in Europa e nel mondo. Prospettiva che rilancia le dimensioni e le ambizioni del Palermo, in chiave presente e futura, nell'olimpo del panorama calcistico internazionale.