Palermo, Brunori vince il premio “Gianni Di Marzio”. Il figlio Gianluca: “Un esempio”

Matteo Brunori è stato premiato alla VI edizione del Gran Galà dello Sport tenutosi al Teatro “Mario Spina” nella città di Castiglion Fiorentino. Al bomber del Palermo, assente perché in ritiro a Girona con la squadra, il premio “Gianni Di Marzio”, istituito dagli organizzatori della manifestazione in condivisione con il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B Mauro Balata. Intervenuto a margine dell'evento ai microfoni di "Tuttomrcatoweb", Gianluca Di Marzio , tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul riconoscimento ricevuto dall'attaccante rosanero.

"Essere qui è una grande emozione. Mario Agnelli è stato il primo a contattarmi chiedendomi di poter riservare una categoria a mio papà. L’anno scorso la prima edizione ha portato fortuna a Gatti, che poi è arrivato alla Juventus, alla Nazionale e alla Champions. Mi è dispiaciuto non esserci anno scorso, c’è stata mia mamma, mentre quest’anno ci sono e sono felice che il premio lo abbia vinto Brunori, anche se non è potuto essere qui fisicamente. Se lo meritava perché ne ha passate tante prima di arrivare in B a 28 anni ed è un esempio per chi a 24 anni gioca ancora nei dilettanti e pensa di non potercela fare".