Palermo, Brunori trascina i suoi al successo tra fischi e tensioni

Nella serata di ieri, il Palermo ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Frosinone , in un clima surreale caratterizzato da polemiche e numerosi cori rivolti contro la squadra e lo staff, a causa di una stagione segnata da molti momenti negativi e pochi positivi.

L'eroe di questo successo è stato senza dubbio Matteo Brunori , che con una doppietta ha messo al tappeto la formazione gialloblù, segnando una rete che mancava dalla sfida contro la Salernitana dello scorso marzo, conclusasi 1-2 in favore dei rosanero.

L'italo-brasiliano ha offerto una prestazione di altissimo livello, distinguendosi ancora una volta per il suo altruismo. Oltre alle due reti — una di pregevole fattura, con un tiro a giro a mezza altezza dal limite dell'area, siglata nel primo tempo — l'altra, nei primi minuti del secondo tempo, ha di fatto messo in ginocchio i ciociari. Ha sfiorato anche la tripletta con un pallonetto da metà campo che ha rischiato di sorprendere Cerofolini , il portiere della formazione laziale.

La doppietta di Brunori ha dato alla squadra di Alessio Dionisi la possibilità di giocarsi le proprie speranze di promozione in Serie A attraverso la lotteria dei playoff, visto che il Palermo dista 4 punti dal nono posto. La sfida contro la Carrarese sarà dunque necessaria per ottenere una posizione più favorevole in vista dei playoff.