Palermo, Brunori tilt dischetto: rigori falliti e gol sbagliati. Se si ferma lui…

Il frangente di appannamento di Matteo Brunori è specchio fedele del momento di crisi del Palermo. Bomber, capitano e giocatore rappresentativo della compagine di Corini, l'attaccante italobrasiliano ha fallito due calci di rigore consecutivi contro Cosenza e Venezia. Errori pesanti in due match estremamente delicati in ottica salvezza. Non una prestazione brillante quella di Brunori contro la compagine lagunare. Il numero nove rosanero è comprensibilmente provato: tanto lavoro sporco ed un instancabile moto perpetuo alla ricerca di palloni giocabili. Assistito e supportato poco e male da una squadra che fatica a sviluppare in maniera fluida ed incisiva le sue trame offensive, l'ex Juventus Under 23 sta spingendo al massimo anche in questa prima parte di stagione nel torneo cadetto. Non sempre però, fisiologicamente, riesce ad essere lucido ed implacabile sotto porta, come ci aveva abituato nell'annata precedente. Dal dischetto la sua avventura in maglia rosanero era partita con un errore nel match interno contro il Catanzaro. Quindi ben nove centri consecutivi dagli undici metri tra regular season e playoff in Lega Pro, Coppa Italia e torneo cadetto edizione 2022-2023. Marson aveva ipnotizzato Brunori al Marulla, purtroppo anche Joronen è riuscito nell'impresa al Barbera, blindando il vantaggio del Venezia. Incredibili l'errore da zero metri sulla respinta del portiere lagunare. La vena realizzativa di Brunori rappresenta oggettivamente l'unica vera opzione offensiva di un Palermo che non riesce a coniare soluzioni alternative per attaccare la porta avversaria. Se dovesse incepparsi anche il bomber rosanero, per la squadra di Corini sarebbe davvero notte fonda.