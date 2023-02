Palermo, Brunori stakanovista: record di presenze consecutive in maglia rosanero

L'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" si sofferma sull'attaccante del Palermo Matteo Brunori. Dal suo esordio in maglia rosanero contro il Picerno in Coppa Italia Serie C è sempre sceso in campo. Era il 21 agosto del 2021 e la squadra allora allenata da Filippi si impose per quattro a uno con le reti di Lancini, Floriano, Luperini e Fella. Non segnò Brunori che però, da quel momento in poi, ha preso sulle sue spalle il reparto offensivo della formazione siciliana. Un totale di settantadue presenze consecutive, un record assoluto per l'ex bomber dell'Entella, senza contare il derby d'andata contro il Catania poi cancellato in quanto la società etnea fu esclusa dal campionato.