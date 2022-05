Palermo, Brunori si sblocca ai playoff e mette nel mirino il record di Toni

Il bomber del Palermo Matteo Brunori ha trasformato in gol il calcio di rigore procuratosi nella gara di andata contro la Virtus Entella

Il calcio di rigore trasformato impeccabilmente contro l'Entella è solo la ciliegina sulla torta della prestazione del centravanti italobrasiliano che, al di là dei ventisei gol realizzati in stagione, è sempre utile alla squadra siciliana in termini di produzione offensiva. "L’anno dell’exploit non poteva non vederlo andare a segno nei play-off, dove i rosanero puntano sul suo rendimento per cercare di occupare l’ultimo posto utile sul treno che porta in Serie B", si legge. Poter contare sulle reti di Brunori per Baldini può essere un fattore in questo rush finale di annata agonistica.