Palermo, Brunori sempre più bomber: Matteo supera Cavani e punta Nestorovski. Ora…

Sempre e fortissimamente, Matteo Brunori. Rendimento e gol dell'italobrasiliano hanno un peso specifico dirimente sulle sorti del campionato del Palermo. Le ventinove reti della scorsa stagione hanno letteralmente trascinato la compagine di Silvio Baldini alla conquista di una meritata ed esaltante promozione in Serie B, con l'inarrestabile cavalcata nei playoff di De Rose e compagni suggellata proprio con la firma dal dischetto del numero nove nella finale di ritorno contro il Padova. Proprio dagli undici metro, Brunori ha fallito allo scadere il pari nel match perso a Cosenza, in una gara in cui si è comunque confermato bomber e mattatore, siglando la doppietta che ha tenuto in piedi le speranze rosanero di portare a casa punti dal Marulla. Nella speciale classifica dei marcatori all-time della storia del Palermo, Brunori ha compiuto importanti step in avanti grazie al buon inizio di stagione nel torneo cadetto. Tra campionato e Coppa Italia, l'ex Juventus Under 23 è giunto a quota trentotto realizzazioni con la maglia rosanero, ad una sola rete da Ilija Nestorovski, bomber macedone capace di andare sempre in doppia cifra nel suo triennio nel capoluogo siciliano. Come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, Brunori con la doppietta di Cosenza ha superato Cavani e De Stefanis nella graduatoria dei migliori marcatori di sempre del Palermo, insinuandosi nella top ten e puntando Nestorovski che lo precede ormai di un'inezia. Brunori che scala posizione anche nella classifica dei marcatori del campionato cadetto: Cheddira è attualmente il re dei bomber in Serie B con nove centri, l'attaccante rosanero sale al secondo posto ed affianca Coda del Genoa a quota sei reti.