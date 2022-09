Palermo: Brunori segna, Pigliacelli para e conserva. La doppia svolta rosanero

Brunori ancora decisivo, Pigliacelli sorpresa contro il Genoa

"La doppia svolta rosanero, Brunori segna e crea Pigliacelli para e conserva".

Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica ed. Palermo", che punta i riflettori sul successo maturato dai rosanero in casa contro il Genoa, focalizzandosi in particolare sulla prova sontuosa offerta dal bomber Matteo Brunori e dal portiere Mirko Pigliacelli.

"Il primo ha creato, non solo segnando il ventottesimo gol dell'anno solare, ma anche facendo reparto da solo. Il secondo ha distrutto, ma solo perché di mestiere deve evitare i gol degli avversari e di fatto ha conservato il risultato in favore del Palermo. La vittoria contro il Genoa nella bolgia del "Barbera" è stata nel segno dal capo e della coda del Palermo".

Grazie al successo contro i rossoblù, Brunori, ha superato il record di Luca Toni: "Era fondamentale trovare una vittoria davanti al nostro pubblico, perché dà valore al lavoro settimanale. Dobbiamo arrivare il prima possibile alla salvezza, poi si pensa al resto. Ma il Palermo è il Palermo, non è di Matteo Brunori: io gioco in questa squadra, sono contento di essere in questa società e voglio ricambiare la fiducia in campo", le sue parole nel post gara.

Brunori, oltre a segnare il gol che ha deciso la partita, regalando tre preziosi punti ad Eugenio Corini, per tutti e 90 minuti ha fatto a sportellare con Dragusin e Bari, lottando su ogni pallone. Ma a sorprendere questa volta, non è stato solo Matteo Brunori, ma anche Mirko Pigliacelli: riuscito a rispondere presente ogni qualvolta chiamato in causa.

"Sono un tipo maniacale e mi rivedo a casa tutti gli episodi e le fasi delle partite ho sentito qualcosa sulle critiche, ma fanno parte del gioco e non ci perdo tempo, anzi, se può servire a togliere pressioni dalla squadra me le prendo tutte senza problemi",ha dichiarato il portiere romano, interpellato sulle critiche ricevute fino ad ora dal pubblico.

Pigliacelli, che fino ad ora si era messo in mostra per le sue doti di impostazione dal basso molto gradite da Corini, nella sfida contro il Genoa ha messo in campo la sua esperienza nella categoria frutto di 5 anni in Serie B.

"Abbiamo fatto una grande partita contro una delle due favorite del campionato - ha detto Pigliacelli - È stata una settimana dura, ma abbiamo lavorato tanto e da squadra, perché volevamo dare tutto e non subire gol a tutti i costi. Ho accettato di giocare in una grande città come Palermo - ha detto ancora Pigliacelli - Se avessi scelto un posto senza pressione sarei andato altrove, magari in un club con cento tifosi: ripeto, se ogni tanto c'è qualche critica mi assumo io la responsabilità e i miei compagni restano tranquilli".