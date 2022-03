Palermo, Brunori: “Record primo tassello, sognavo i 16 gol. Ripartire da Avellino”

Le parole dell'attaccante rosanero sul suo personale momento stagionale, nel quale ha superato il record di gol consecutivi di Sukru e eguagliato Firmino Elia per reti siglate in Serie C con la maglia rosanero

Parola a Matteo Brunori, l'uomo del momento rosanero. Ha infranto un record che resisteva da ben 71 anni, e adesso l'italo brasiliano non vuole davvero fermarsi. È la favola, quella di Burnori, di un giocatore voluto dall'ex tecnico Giacomo Filippi, che lo ha messo al centro del suo progetto poi naufragato con il suo esonero. Un giocatore arrivato tra critiche e scetticismo, con il club che in sede di calciomercato aveva scelto di non battere la pista che avrebbe portato a Pietro Cianci, puntando tutte le fiches sull'attaccante arrivato in prestito dalla Juventus. Adesso il Palermo si gode il suo gioiello offensivo, oltre ai suoi gol che stanno tenendo vivo l'obiettivo secondo posto.

Intervistato alle colonne odierne de La Repubblia-Palermo, Brunori ha fatto il punto sul suo straordinario momento, legandosi al record raggiunto e alla prossima importante sfida di campionato contro l'Avellino. Ecco le sue dichiarazioni: "Questo primato rappresenta un motivo d’orgoglio e mi carica ancora di più perché fa piacere rimanere nella storia del Palermo e il ricordo di questa mia impresa resterà vivo chissà per quanto tempo. Ma non sono al traguardo. Riparto da Avellino con rinnovate emozioni e speranze. Attraverso un periodo felice e voglio continuare così. Non me l’aspettavo anche se in cuor mio, visto come andavano le cose, sognavo di farcela. Sono soddisfatto, questo risultato mi fa stare bene, mi regala nuove energie ed entusiasmo che trascino in campo e che producono maggiori convinzioni: è tutto concatenato. Fa piacere rimanere nella storia del Palermo e il ricordo di questa mia impresa resterà vivo chissà per quanto tempo, ma non sono al traguardo. Riparto da Avellino con rinnovate emozioni e speranze. Attraverso un periodo felice e voglio continuare così”.