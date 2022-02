Palermo, Brunori: “Questi siamo noi! Ringrazio Baldini. La classifica marcatori…”

L'attaccante rosanero Brunori, autore di una doppietta, si è espresso così nel post partita di Palermo-Juve Stabia al "Barbera", finita 3-1

"Son contento personalmente e per la squadra, ci meritiamo questa vittoria che mancava da un po'. Fa piacere far gol ma non sto guardando la classifica marcatori. Quello che in porta oggi era vincere per cercare di risalire in classifica. Deve essere questo il vero Palermo perché lavoriamo ogni giorno con tanti sacrifici allenandoci benissimo. Bisogna porci degli obiettivi e fino alla fine provare a raggiungerli. Fino all'ultimo metteremo tutto in campo. Parlo quotidianamente con il mister, lo ringrazio delle belle parole e cerco di rispondere sul campo"