Palermo, Brunori pronto a scatenarsi: il Parma sa tanto di… ex squadra

Il numero 9 rosanero, infatti, è finito nel mirino dei ducali all'età di ventiquattro anni, dopo le esperienze in Serie D ed in Eccellenza, dove segnò tanti gol che non passarono di certo inosservati. Lo prese una vecchia conoscenza del Palermo, il direttore sportivo Daniele Faggiano, quando il Parma militava in Serie A. E lo girò immediatamente in prestito all'Arezzo, in Serie C. Brunori, con quella maglia, siglò ben 17 reti tra campionato e playoff. Poi, le esperienze poco fortunate in Serie B con Pescara e Virtus Entella, prima dell'exploit in quel di Palermo, protagonista con 29 gol in Serie C e oggi uomo copertina della squadra allenata da Eugenio Corini.