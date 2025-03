Palermo, Brunori pronto a legarsi con i rosanero fino a fine carriera

La società di Viale del Fante è al lavoro per proporre al capitano un rinnovo al suo contratto in scadenza nel 2027

Matteo Brunori, a gennaio era ad un passo dal lasciare il capoluogo siciliano dopo un inizio in sordina, in cui Alessio Dionisi gli ha spesso preferito Thomas Henry. Dopo il match contro il Cittadella del dicembre scorso, terminatosi 2-1 in favore dei veneti, l'ex Pescara ha riacquistato la fiducia del tecnico: 5 reti nelle ultime 9 partite.