Palermo, Brunori pronto a caricarsi sulle spalle i rosanero: il tabù Reggiana…

"Tutto sulle spalle di un solo uomo, con la maglia numero 9 e il compito di far gol. Il Palermo che sta per ricominciare la nuova stagione ha la stessa certezza dell'anno passato: i l futuro passa dai piedi di Brunori ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".

L'ormai ex Juventus è stato, fin qui, l'investimento principale del club targato City Football Group , ma soprattutto si è conquistato la Serie B sul campo a suon di (29) gol pesanti. Attualmente gli unici che possono giocare nel ruolo di centravanti sono Brunori e il bomber di scorta Soleri , che da subentrante ha giocato più al suo fianco che al suo posto. Il direttore sportivo Renzo Castagnini sta effettuando qualche sondaggio per tentare di portare in rosanero una punta alternativa, ma al momento le priorità sono ben altre dalle parti di viale del Fante.

"Se ne riparlerà più in là, di eventuali puntelli in attacco. Perché tanto il bomber c'è e il bomber di scorta pure, per quanto complementari e in grado di giocare insieme", si legge sul Gds. Nel frattempo contro la Reggiana, Brunori potrà sfatare il primo tabù della nuova stagione: quello di non aver mai vinto né segnato contro la squadra emiliana in ben tre circostanze diverse.