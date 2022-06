Palermo, Brunori premiato da Lega Pro e Rai Sport: a lui il Trofeo Facco 2022

Matteo Brunori si aggiudica il Trofeo Facco 2022, premio istituito in collaborazione tra Lega Pro e Rai Sport in memoria di Mario Facco

Premio speciale per Matteo Brunori , attaccante italo-brasiliano del Palermo , autore di 28 gol finora tra regular season e playoff di Serie C . Nei minuti antecedenti alla finale tra i rosanero e il Padova , il calciatore ex Entella sarà infatti insignito del Trofeo Facco 2022, direttamente da Francesco Ghirelli , presidente della Lega Pro .

Il trofeo, istituito in collaborazione tra la Lega e Rai Sport, è dedicato alla memoria di Mario Facco, ex calciatore opinionista della stessa emittente televisiva ed è stabilito da Rai Sport, dalla redazione del programma “ C Siamo” e dai tifosi via social. Il vincitore viene premiato per per aver segnato il gol più bello della stagione 2021-22. Nel caso di Brunori, la rete eletta è stata quella siglata nella partita tra Monopoli-Palermo: un gran tiro dopo aver superato due avversari al limite dell’area di rigore.