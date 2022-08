Palermo, Brunori: “Per la Serie A serve continuità. Juventus? Chiellini mi disse…”

Intervistato alle colonne odierne di Sportweek, Brunori ha rilasciato dichiarazioni estremamente interessanti legate alla sua gavetta nel professionismo, passando - seppur per un breve periodo - all'interno della Juventus U23 e conoscendo così il mondo bianconero, per poi arrivare all'apice della sua carriera proprio a Palermo. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista: "Ho fatto un percorso tortuoso, ma sono contento perché mi ha fatto capire tante cose. Ho toccato il fondo e in quel momento ho svoltato, perché l'alternativa sarebbe stata mollare e trovarmi un lavoro. Il mio sogno era giocare a calcio e non potevo permettermi di mandarlo in frantumi. Non ne avevo il diritto. Perché avevo toccato il fondo? Perché nel 2015, dalla Pro Patria, in C, ero precipitato in Eccellenza, e non ci stavo più con la testa. In quel momento pensavo che il calcio non sarebbe stata la mia vita. Non mi sentivo pronto per giocare. Non facevo abbastanza sacrifici. Ero giovane, del mio mondo mi attraeva soprattutto l'aspetto più frivolo, quello che ti vede protagonista fuori dal campo. Stare in Eccellenza, dove si gioca per passione, mi è servito a capire che quella dimensione non mi bastava: volevo invece che il calcio fosse la mia professione. Perciò dovevo dare qualcosa in più per uscire da quel limbo. La Serie A? Per arrivarci serve grande continuità nel fare bene, bisogna dare il massimo in tutte le partite. Adesso ho un sogno, fare gol col Palermo proprio in Serie A. Io sognavo di giocare qui, davvero. È una città fantastica, la gente è genuina, ogni giorno per strada è una festa. Qui se hanno dieci ti danno undici".