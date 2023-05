Palermo, Brunori out: un tris di attaccanti per non far sentire l’assenza del 9

"Un tris di attaccanti per non far sentire l'assenza di Brunori". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo a poco più di ventiquattro ore dalla delicata sfida contro il Cagliari, in programma sabato pomeriggio all'Unipol Domus. Per l'occasione, il tecnico Eugenio Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Oltre a Salvatore Elia e Francesco Di Mariano, infatti, salterà il match per squalifica il capitano Matteo Brunori.