Palermo, Brunori nella storia del club: l’italobrasiliano vuole record di gol e B

Matteo Brunori è nella storia del Palermo. L'italobrasiliano a segno per sette gare consecutive, come Sukru. Con sedici gol al suo attivo, il numero nove punta un altro record con la maglia del Palermo

"Chi ha meno di 70 anni non ha mai visto un giocatore del Palermo andare a segno per sette partite di fila. Non prima di sabato, quando Brunori ha spedito in porta un pallone che lo fa entrare nella storia del club di viale del Fante". E' questo il dato sul quale si sofferma l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Brunori, è entrato nella storia del club rosanero. L'italobrasiliano non si è limitato a raggiungere un solo record con la maglia del Palermo, ma ha anche conquistato lo scettro di miglior marcatore in Serie C con la maglia rosanero. Soltanto Firmino Elia riuscì nell'impresa di mettere a segno sedici reti nell'allora Serie C1 girone B, ma all'attaccante servì più di una stagione. Fu Massimiliano Cappioli a siglare quindici gol nel campionato 2000-2001 ma l'allora numero dieci, arrestò il suo primato a quindici gol, così come Gabriele Messina attaccante rosanero nell'annata 1984-1985. I tre attaccanti (Elia, Cappioli e Messina) sono accomunati anche dal fatto che al termine della loro esperienza in Serie C, festeggiarono una promozione - diretta - in Serie B.

Brunori proverà a centrarla attraverso la strada tortuosa dei playoff. Percorso che va ancora messo in sicurezza sebbene il Palermo sia solidamente in corsa, nel treno di chi si giocherà l’ultimo posto al sole con le avversarie degli altri gironi. Se i rosanero sono in questa posizione di classifica è grazie alle reti dell'italobrasiliano. Nove gol nelle ultime sette giornate. Una striscia avviata Messina, nel derby del Barbera terminato 2-2, e proseguita con le doppiette contro Campobasso e Juve Stabia, per poi mettere ancora la firma a Foggia, contro la Turris, di rigore a Francavilla e, infine, nel 3-0 alla Vibonese, nell'ultimo turno di Lega Pro al "Barbera", mettendo il proprio nome a fianco di Sukru Gulesin. Matteo Brunori è il capocannoniere del girone C nel girone di ritorno, grazie alle nove reti messe a segno nel 2022, davanti a Maniero dell'Avellino e Cuppone del Potenza, entrambi a quota sei gol.