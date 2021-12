Palermo, Brunori l’oro di Filippi: i rosa sognano grazie ai gol del numero 9

I gol di Matteo Brunori stanno trascinando la formazione di Giacomo Filippi nella lotta al primo posto nel Girone C di Serie C

Mediagol (ls) ⚽️

"Matteo Brunori, da attaccante vero, sbuca all'improvviso e gela i suoi avversari. Lo ha fatto con il Monopoli regalando la vittoria al Palermo nel finale nel big match del Barbera, esibendo qualcosa di già visto. In 17 giornate, infatti, il brasiliano di assi dalla manica ne ha tirati già fuori parecchi"non . Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che mette sotto la lente d'ingrandimento il rendimento super di Matteo Brunori, già all'ottavo centro in questa stagione e autore di gol pesanti che stanno trascinando il Palermo di Giacomo Filippi. La rete siglata negli ultimi minuti, decisivi, della sfida contro il Monopoli hanno di certo messo sempre più in evidenza l'apporto offensivo di un attaccante arrivato tra le critiche e che si sta guadagnando sempre più fiducia da parte del pubblico.

Scelta azzeccata da parte di Filippi, che lo ha preferito - tra lo scetticismo generale - a Pietro Cianci in sede estiva di calciomercato. I risultati e il rendimento del numero 9 italo-brasiliano stanno di certo dando ragione al tecnico originario di 'Partinico'.

"Un altro «tiro da tre» arrivato nel finale per un'altra vittoria fondamentale. (...) Capitalizza al massimo quello che gli passa tra i piedi, un suggerimento corretto, una svista degli avversari. Lui c'è sempre e non perdona, sia se gioca dall'inizio, sia se subentra", prosegue la rosea, che sottolinea in maniera marcata come i gol del centravanti rosanero siano decisivi e pesanti, per un Palermo che anche grazie al suo numero 9 non smette di sognare la rincorsa al primato.

La doppia cifra è alla portata per l'ex giocatore dell'Arezzo, che viaggiando a questi ritmi potrebbe anche superarla in maniera piuttosto ampia. Dai suoi gol scaturisce comunque la certezza che, quando la palla in rete la mette lui, il Palermo non perde. Dalle sue marcature sono infatti arrivati 6 successi e un pareggio, fotografia nitida dell'incisività anche a livello di punti conquistati che i centri stagionali di Brunori hanno avuto fino a questo momento della stagione.