Palermo, Brunori: “Inzaghi da piccolino lo vedevo come punto di riferimento”

"Il mister è un'icona del calcio mondiale, quando eri piccolo in quel Milan lo vedevo come un punto di riferimento essendo attaccante, è bello, ti fa un altro effetto parlare con uno della sua carriera. Il tifoso palermitano è esigente perchè abituato a vedere e avere giocatori importanti nella propria città quindi le aspettative sono alte, è normale che l'anno scorso sicuramente l'entusiasmo lo portiamo noi nel vedere il proprio Palermo esprimere quello che il tifoso vuole vedere nel campo. Questo per noi deve essere un motivo di orgoglio, penso che ai nuovi non devi dire dove stai venendo a giocare. Augello si è integrato e siamo contenti. Per raggiungere un obiettivo non arrivi oggi e sei la, c'è un percorso da fare con un mister con idee giuste e decise. Lui sa qual è la strada giusta per raggiungere l'obiettivo. Più che metterci a disposizione e dare il massimo."