Palermo, Brunori insegue Toni: i record che non spaventano il bomber d’Europa’

Record su record per Matteo Brunori, che punta i trenta gol di Toni e va a caccia della Serie B con la maglia rosanero

Mediagol ⚽️

"Non gli basta segnare a raffica, essere diventato il capocannoniere della Serie C e l'attaccante che nel 2022 ha segnato di più in Europa. No, Matteo Brunori sta scrivendo altri record per entrare sempre più nella storia del Palermo". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta la lente d'ingrandimento sul rendimento da record di Matteo Brunori. Il bomber rosanero - in seguito alla doppietta contro il Picerno - è diventato l'attaccante più prolifico d'Europa dal mese di gennaio, mettendosi dietro anche grandi centravanti come Lewandowski e Mbappé. Sedici i gol segnati nel 2022, ventitré quelli che gli stanno consentendo di guidare la vetta della classifica cannonieri della Serie C.

Brunori non sembra volersi fermare qui però, perché le partite della regular season sono ancora tre e, non trattandosi di match banali, potrebbero davvero esserci gli spiragli per raggiungere quei trenta gol siglati da Luca Toni che, adesso, non sembrano più utopia. Resta ancora distante il record dell'attaccante conseguito nella stagione 2003/04, ma con un Brunori in questo stato di grazia, c'è da aspettarsi anche qualcosa di folle.

Lungimirante Giacomo Filippi nell'individuare l'italo-brasiliano come terminale del suo reparto offensivo, accorto Castagnini nel raccogliere il riscontro del tecnico e spingere sull'acceleratore, anche quando Mirri era pronto a prendere Cianci. "Le insistenze dell'ex tecnico rosanero sono state talmente forti che alla fine hanno convinto il patron a seguire le sue indicazioni, anche se allo stesso tempo gli disse che si sarebbe assunto in prima persona la responsabilità di questa scelta", conclude il quotidiano, che puntualizza come - certificata già la sua migliore stagione in carriera - il Palermo debba davvero godersi il suo bomber fino alla fine, con la speranza di un salto in Serie B che non renderebbe così proibitiva un'eventuale trattativa con la Juventus per prolungare la permanenza in rosanero dell'attaccante