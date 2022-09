Palermo, Brunori in gol in tutte le uscite al “Barbera”. Si ripeterà col Sudtirol?

Al Palermo mancano i gol degli attaccanti, da Di Mariano a Soleri e Vido

Mediagol ⚽️

"Brunori non basta, il Palermo punta sugli altri bomber". Apre così l'edizione giornaliera dell'edizione siciliana della Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori sulle tematiche in casa rosanero in vista dell'impegno contro il Sudtirol in programma l'1 ottobre.

"Sarà la prima di un mini-ciclo di partite che vedrà la squadra di Corini giocare in casa tre delle prossime quattro sfide: dopo il Sudtirol, il Palermo andrà a Terni, e poi ospiterà Pisa e Cittadella. Sfruttare il fattore campo, dunque, per rilanciarsi e allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica", prosegue l'articolo del quotidiano. Infatti, uno dei punti di forza del Palermo è sicuramente quello di sfruttare il fattore campo tra le mura amiche del "Renzo Barbera". Delle quattro gare disputate in casa nell'attuale stagione, i rosa sono usciti ko solamente contro l'Ascoli, imponendosi invece con Reggiana, Perugia e Genoa, comprendendo le gare di Coppa Italia.

Restando in tema di certezze del Palermo, almeno per quanto riguarda le gare casalinghe, Matteo Brunori ha timbrato il cartellino dei marcatori in tutte le uscite del "Renzo Barbera", ed è pronto a ripetersi anche contro il Sudtirol. Un'altra sicurezza per il pubblico rosanero è quella di assistere almeno ad un gol dei propri beniamini: "L'ultima volta che il Palermo è rimasto all'asciutto davanti al proprio pubblico risale al 19 dicembre 2021, nel match d'andata contro il Bari finito 0-0", sottolinea la Gazzetta.

Ciò di cui ha bisogno Brunori è senz'altro il giusto appoggio in fase offensiva, visto che i gol dei propri compagni di squadra scarseggiano. "Finora, solo Valente, Elia e Segre hanno fatto gol, oltre a Brunori: una rete a testa. Valente è l'unico che ha segnato in trasferta (a Bari) e il suo rientro sarà prezioso per Corini che potrà contare su un esterno rapido che ha grande sintonia con Brunori. Elia ha fatto gol all'esordio col Perugia e ha sfiorato la rete a Frosinone. Inutile il gol di Segre, contro l'Ascoli in casa; pesante il suo errore (sempre a Frosinone). All'appello mancano in tanti: su tutti Di Mariano e Soleri".

Da non sottovalutare anche la presenza di Luca Vido, uno degli ultimi arrivati in casa Palermo dalla scorsa sessione di calciomercato. "La settimana trascorsa all'Etihad Campus è servita per conoscere meglio i compagni e i dettami tattici dell'allenatore. L'ex Atalanta può giocare sia al posto di Brunori che al suo fianco. E Corini fa affidamento anche su di lui", conclude l'articolo della Gazzetta.