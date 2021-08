Palermo, Brunori in città: oggi visite mediche e firma per l’attaccante

Giacomo Filippi potrà presto abbracciare il suo bomber: Matteo Brunori oggi firmerà il contratto che lo legherà al Palermo

Matteo Brunori è virtualmente un nuovo calciatore del Palermo. L'attaccante classe 1994 è sbarcato in Sicilia nel primo pomeriggio di ieri per iniziare la sua nuova avventura con la maglia rosanero. Prima punta dinamica dotata di ottima tecnica di base e propenso ad attaccare la profondità, la punta italo-brasiliana approda alla corte di Giacomo Filippi dalla Juventus con la formula del prestito secco. Ed è stato accolto al suo arrivo dal direttore sportivo Renzo Castagnini, mentre i suoi nuovi compagni di squadra stavano per scendere in campo per affrontare l'Enna in amichevole.