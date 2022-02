Palermo, Brunori fa 13: l’italo-brasiliano da record nel giorno peggiore per i rosanero

Anche in una serata negativa come quella di Foggia, l'uomo copertina del Palermo è stato ancora una volta Matteo Brunori

"Brunori da record nel giorno peggiore per i rosanero". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori su Matteo Brunori. Anche in una serata negativa come quella di Foggia, una debacle senza attenuanti, l'uomo copertina è stato l'attaccante italo-brasiliano. Il classe 1994 ha fatto tredici, eguagliando il suo record personale di gol tra i professionisti, con la maglia dell'Arezzo. "Ora andrà a caccia di altri record nella speranza che la squadra non vanifichi ancora un rendimento così alto in attacco", scrive la Rosea.