Palermo, Brunori eletto MVP della 31ª giornata di Serie BKT

Il Palermo ritrova la vittoria, e lo fa anche grazie a una super prestazione di capitan Brunori. Il numero 9 ha segnato un gol di pregevole fattura e servito un assist di classe a Pohjanpalo. Ma non solo: prestazione di sacrificio ed estro, in cui la squadra ha affidato a lui il compito di produrre gioco offensivo. Questa partita a tutto tondo è stata premiata dal campionato di Serie BKT, che lo ha eletto come miglior giocatore della trentunesima giornata di campionato.