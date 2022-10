Palermo, Brunori e Valente risvegliano i rosa: ritorno al successo dopo 50 giorni

Apre così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sulla vittoria ottenuta dal Palermo in casa del Modena, nella sfida andata in scena ieri pomeriggio al "Braglia" e valida per l'undicesima giornata di Serie B . A decidere il rigore trasformato da Brunori e la rete di Valente. Un successo costruito nel primo tempo, difronte ad un Modena apparso sottotono.

"Il Palermo aveva già chiuso i giochi nei primi 45′, anzi 46’ se calcoliamo il primo dei due minuti di recupero concessi dal direttore di gara Fourneau nel quale la squadra di Corini ha raddoppiato con Valente, gol che ha tagliato le gambe a Gagno e soci. La partita era già stata indirizzata dopo pochi minuti dal rigore concesso dall’arbitro al Palermo per una trattenuta di Magnino ai danni di Di Mariano: sul dischetto era andato Brunori e all’8′ i rosanero passavano in vantaggio. Il Modena reagiva, ma un po’ per errori e un po’ per bravura della difesa ospite, non andava oltre qualche buona azione".