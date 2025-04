Palermo, Brunori è rinato: un assist (e mezzo) per sognare

Questa nuova veste di trequartista, che gli calza a pennello, mette in risalto tutte le sue incredibili qualità tecniche fuori categoria, troppe volte ovattate negli ultimi anni per il lavoro sporco spalle alla porta. L'arrivo di Pohjanpalo ha portato imprevedibilità all'attacco del Palermo: se prima il bersaglio numero uno dei difensori avversari era il solo numero 9, ora con il finlandese, vera spina del fianco delle retrovie, Brunori ha tutta la libertà di sfruttare il suo estro. Questo ruolo di punta atipica, più vicino alle caratteristiche di un regista avanzato più che di un centravanti, ha beneficiatbo all'italo-brasiliano che adesso semina il panico in tutta la metà campo avversaria: non solo la qualità nelle giocate, ma anche tantissimi falli presi in momenti topici della gara e un'impostazione dalla linea dei centrocampisti nella manovra.