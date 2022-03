Palermo, Brunori eguaglia il record di Gulesin: ha segnato in 7 gare consecutive

Brunori entra nella storia del Palermo trovando il gol in sette partite consecutive. L'italo-brasiliano è andato a segno anche con la Vibonese

Un infermabile Matteo Brunori si è iscritto all'interno del tabellino dei marcatori anche in occasione di Palermo-Vibonese, terminata 3-0. Dopo aver colpito la traversa in ben due occasioni, prima con un destro al volo nel primo tempo e successivamente con una girata col mancino nella ripresa, all'81' l'italo-brasiliano ha colto a meraviglia l'assist rasoterra di Valente, inserendosi da bomber ed insaccando all'angolino la rete del raddoppio. Mai nessun calciatore rosanero era andato a segno per sette partite consecutive. Brunori si è anche portato a 16 marcature totali nel corso dell'attuale campionato e non ha intenzione di fermarsi.