Palermo, Brunori e il viaggio lungo 11 metri: dal rigore della B all’errore a Cosenza

Matteo Brunori aveva abituato bene il proprio pubblico, dimostrandosi una sentenza su calcio di rigore. Eppure la sua avventura dal dischetto con la maglia rosanero non era partita nel migliore dei modi. Ancora a secco di gol giunto alla quarta giornata dello scorso campionato di Serie C , il centravanti italo-brasiliano si era presentato dagli undici metri nel big match contro il Catanzaro allo stadio "Renzo Barbera". Piattone destro alla sinistra del portiere, come contro il già citato Cosenza, con il pallone che si è spento sul fondo dopo aver scheggiato il palo in una partita terminata 0-0. Questi due errori, curiosamente entrambi incappati contro una formazione calabrese, sono gli unici "miss" dal dischetto di Brunori con il Palermo.

La prima rete su rigore dell'ex Juventus si è fatta attendere per oltre un girone da quell'errore contro il Catanzaro, segnando la rete che ha dimezzato lo svantaggio contro la Virtus Francavilla alla ventinovesima giornata della passata Serie C, ultima sconfitta del Palermo allenato da Silvio Baldini. Si era aperta dunque una striscia positiva per Brunori, il quale non ha deluso dagli undici metri nelle gare contro Potenza, Paganese e Bari in campionato, più le due dei playoff contro Virtus Entella e quella più memorabile contro il Padova in finale che ha aperto le porte della promozione in Serie B. Nella stagione attuale, il bomber rosanero si è ripetuto contro la Reggiana in Coppa Italia, gara in cui ha realizzato una tripletta decisiva, ed in campionato contro Perugia e Modena.