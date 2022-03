Palermo, Brunori è il nuovo capocannoniere della Serie C. Agganciato Moro con 21 reti

Matteo Brunori ha messo a segno una doppietta in Palermo-Taranto 5-2 diventando il capocannoniere della Serie C insieme a Moro del Catania

Un inizio di 2022 pazzesco per Matteo Brunori. Il numero 9 rosanero è stato in grado di siglare almeno un gol in otto partite consecutive, dalla gara col Messina a quella di Avellino, diventando già un recordman per il club rosanero.