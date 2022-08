Palermo, Brunori è il miglior marcatore d’Europa: seguono Benzema e Mbappé

Gol dopo gol, numeri da record. Matteo Brunori continua a trascinare il Palermo anche in Serie B, dopo essersi laureato capocannoniere del torneo di Serie C 2021/2022. Con il calcio di rigore trasformato contro il Padova in finale playoff si era chiusa la precedente stagione agonistica dell'ex Juventus, con un calcio di rigore trasformato all'esordio in B contro il Perugia si riapre il nuovo corso. La squadra di Corini ha così annientato la compagine di Castori proprio grazie alla rete del bomber italobrasiliano e alla firma di Salvatore Elia. In realtà, Brunori aveva già aperto le danze con la tripletta contro la Reggiana in Coppa Italia, nel primo impegno ufficiale della nuova stagione. Una macchina da gol che con il suo moto perpetuo fa girare al meglio la squadra. L'attaccante originario di Macaé tiene palla, fa da sponda, mette in difficoltà le retroguardie avversarie con i suoi tagli e fa anche... assist.