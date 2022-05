Palermo, Brunori e compagni hanno fatto tredici: si allunga l’imbattibilità

Il Palermo di Silvio Baldini non perde dal 26 febbraio scorso in casa della Virtus Francavilla, da allora otto vittorie e cinque pareggi

" Padova e Catanzaro ci arrivano da seconde in classifica, la Feralpisalò ci arriva con due vittorie con la Reggiana ... ma a queste semifinali, chi si presenta con la più lunga striscia di imbattibilità, è proprio il Palermo ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sullo score conseguito dalla squadra di Silvio Baldini che si appresta ad affrontare la Feralpisalò nella semifinale dei playoff di Serie C .

Ben tredici i risultati utili consecutivi per il Palermo che non perde dal lontano 26 febbraio scorso quando De Rose e soci furono sconfitti in casa della Virtus Francavilla. Una sere di otto vittorie e cinque pareggi che sta permettendo ai rosanero di continuare a credere nell'obiettivo Serie B. Nelle ultime due partite casalinghe contro Triestina e Virtus Entella, il Palermo ha rischiato di interrompere la striscia positiva ma i pareggi trovati in extremis hanno comunque contribuito a forgiare il carattere di una squadra che non perde da tredici partite di fila.