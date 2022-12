Palermo, Brunori convocato da Mancini per uno stage con la Nazionale italiana

Continua l'anno di grazia per Matteo Brunori, miglior marcatore del Palermo finora con otto reti messe a segno nelle prime diciassette presenze in Serie B. Come comunicato dal club di Viale del Fante, il bomber italo-brasiliano è stato convocato da Roberto Mancini per uno stage con la Nazionale Italiana in programma dal 20 al 22 dicembre. Di seguito la nota ufficiale del Palermo FC.