Palermo, Brunori come Toni: 27 gol in un anno solare per il bomber rosanero

"Il record dei 30 gol stagionali non glielo ha ancora tolto, ma intanto Brunori ha agguantato un primato che resisteva dai tempi di Toni ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". Dal 2004 nessun attaccante rosanero realizzava 27 gol in un anno solare e l'attuale centravanti della squadra targata Eugenio Corini ha raggiunto questo traguardo con il colpo di testa vincente messo a segno contro l' Ascoli di Bucchi .

Brunori va a segno al Barbera da cinque match consecutivi e resta sulla scia di Mbappé che - prendendo a riferimento tutte le leghe professionistiche europee - è il solo ad aver realizzato un gol in più dell'ex Juventus quest'anno. Adesso basta un gol a Matteo per eguagliare il proprio record personale di realizzazioni in cadetteria ed è una anche la rete che lo separa proprio dall'attaccante del Paris Saint Germain, in testa nella speciale classifica.