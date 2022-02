Palermo, Brunori come Dybala e Ilicic: il 9 rosanero vuole record di gol e Serie B

L'analisi del momento magico di Matteo Brunori con la maglia del Palermo. l'attaccante è a quota 14 marcature e va in gol da cinque match consecutivi, nel corso dei quali ne ha siglati 7. Come lui nomi del calibro di Paulo Dybala e Josip Ilicic

"Un gol anche a Francavilla Fontana e Matteo Brunori farà un altro passo in avanti nella storia del Palermo." L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro dell'attaccante di proprietà della Juventus e sul matrimonio con il club rosanero, che potrebbe continuare in caso di promozione in Serie B.

L'attaccante italobrasiliano - continua il noto quotidiano sportivo - trova la via del gol da cinque match consecutivi, nel corso dei quali ha realizzato 7 reti e tutte su azione. Come lui nel recente passato, in gol per lo stesso numero consecutivo di partite nomi storici che hanno firmato epoche memorabili rosanero: Dybala e Ilicic, Il record assoluto di gol consecutivi appartiene però a Sukru che ben settantuno anni fa, riuscì ad andare a rete per sette partite di fila.

Ora contro la Virtus Francavilla toccherà a Brunori, che può fare un ulteriore passo verso la storia rosanero, nonostante il campo di Francavilla Fontana, sia un tabù per le big del girone C di Serie C, è stretto e i difensori avversari sanno come prendere le misure agli attaccanti di turno. Brunori però vive un periodo magico, è servito a dovere dai suoi compagni, che hanno ormai capito le dinamiche del 4-2-3-1 di Silvio Baldini. Inoltre, il calciatore italobrasiliano è in prestito secco, ma la Serie B B potrebbe convincerlo a restare a Palermo, contando anche sugli ottimi rapporti che intercorrono tra il club rosa e la Juventus, dove il direttore sportivo Castagnini ha già lavorato. Il numero 9 rosanero si è ambientato perfettamente nel capoluogo siciliano e sta facendo così bene. Questa sarebbe la piazza ideale per proseguire un percorso di lavoro, con continuità e valore .