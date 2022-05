Palermo, Brunori al 3° incrocio playoff: trono del gol per lanciare i rosa verso la B

Matteo Brunori va a caccia della Serie B al terzo tentativo nella fase playoff, ma a differenza delle esperienze con Arezzo e Juventus U23 la punta arriva agli spareggi con innumerevoli certezze in più in zona gol

Nel primo doppio confronto, infatti, i rosanero incontreranno la Triestina, e per Matteo Brunori sarà il terzo esordio in uno spareggio per la Serie B. Con indosso le maglie di Arezzo e Juventus U23 il capocannoniere della Serie C non è riuscito nell'impresa. Due anni fa, tra le fila dei bianconeri, il cammino per lui si interruppe al secondo turno della fase a gironi, con la Juventus che venne eliminata dalla Carrarese di...Baldini! Un vero e proprio gioco del destino per i centravanti, che adesso si andrà a giocare il tutto per tutto per la promozione in Serie B con la maglia del Palermo sotto la guida del tecnico che negli ultimi mesi lo ha messo al centro del progetto e valorizzato.