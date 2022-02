Palermo, Brunori aggancia Immobile: è l’attaccante italiano più prolifico nel 2022

Brunori ha segnato sette reti in questo anno solare 2022. L'attaccante del Palermo è l'italiano più prolifico insieme ad Immobile della Lazio

Con uno splendido lancio di De Rose, Brunori ha controllato la sfera con estrema classe, si è presentato in velocità in area di rigore e al 52' ha scaricato un potente destro a trafiggere Perina. L'italo-brasiliano ha realizzato il gol del 3-0 contro la Turris al "Barbera" nella partita terminata 5-0 in favore della compagine di Silvio Baldini, ed è uscito dal campo all'86 accompagnato dagli applausi del pubblico palermitano.

Questa rete non solo permette a Brunori di salire in classifica marcatori con un totale di 14 gol realizzati, ma lo consolida anche come calciatore italiano più prolifico nell'anno solare 2022, insieme a Ciro Immobile, attaccante della Lazio. Il bomber rosanero ha totalizzato ben sette gol nell'anno corrente, tra l'altro conseguiti in cinque partite consecutive contro Messina, Campobasso, Juve Stabia, Foggia e Turris.