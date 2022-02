Palermo, Brunori ad un passo dalla storia: il record di Sukru nel mirino del numero 9

Numeri da record per l'attaccante Matteo Brunori: 15 gol in campionato, a segno da 6 gare di fila. Primato storico ad un passo. Il numero nove, ex Juventus, contro la Vibonese potrebbe raggiungere o superare il record di Gulesin Sukru

"Nell’altalena di risultati del Palermo, c’è chi sta facendo cose… turche. Brunori è andato a segno per sei partite di fila, qualcosa che non è riuscita in passato a gente del calibro di Dybala, Ilicic, Miccoli, Chimenti e De Rosa, tutti arrivati a quota cinque prima di fermarsi". Questo il dato sul quale si sofferma l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia", che consacra l'ottimo rendimento personale in fase realizzativa, dell'attaccante italobrasiliano.

Brunori, che è andato in gol anche contro la Virtus Francavilla, si è spinto oltre, mettendo nel mirino il primato assoluto nella storia del club, quello di sette partite consecutive con almeno una rete. Record che appartiene attualmente - come riporta il noto quotidiano locale - all'attaccante turco, Sukru Gulesin, che nella stagione 1950-1951 andò in gol per sette partite consecutive in Serie A. Il numero nove rosanero adesso può eguagliare o addirittura battere il primato storico, considerando che sabato al "Barbera" sarà ospite la Vibonese. L'ultima della classe sarà infatti l'avversario dei rosanero nel trentesimo turno del girone C di Serie C, in programma sabato 5 marzo 2022 alle 17.30.