Palermo, Brunori ad un gol dalla top 10 dei migliori marcatori della storia del club

" Brunori sale a 28 nell'anno 2022, superato Toni" . Titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori in casa rosanero ed in particolare sul bomber Matteo Brunori . Un anno solare semplicemente stellare per l'attaccante italobrasiliano che con Silvio Baldini prima e con Eugenio Corini poi, trascina il Palermo a suon di gol.

Le sei reti siglate in questa stagione attualmente da Brunori, tra Coppa Italia e campionato di Serie B, sono state messe a segno tutte tra le mura amiche del "Renzo Barbera". Infatti, la Gazzetta fa notare come il totale dei gol in trasferta dell'italobrasiliano sia ancora fermo a zero: "fuori casa non ha ancora fatto centro. A secco in Coppa Italia con il Torino, in campionato a Bari e a Reggio Calabria. Le occasioni non gli sono mancate, anzi, è stato perfino sfortunato in almeno un paio di circostanze. [...] L'ultima rete siglata lontana da Palermo, Brunori l'ha messa a segno aSalò".