Palermo, Brunori a un gol dalla storia: una rete per playoff e classifica all time

Ennesimo possibile passo in avanti nella storia rosanero per Matteo Brunori, al quale basta un gol per entrare nella top venti della classifica all time dei marcatori del Palermo

"Un gol per un altro passo nella storia. Nel giorno in cui si consacrerà capocannoniere della Serie C, Brunori può entrare nella top 20 dei marcatori di sempre con la maglia del Palermo". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta l'attenzione sul nuovo possibile record e passo ulteriore nella storia rosanero che Matteo Brunori potrebbe compiere con la partita di Bari. Vero trascinatore offensivo e capocannoniere della Serie C, l'attaccante di proprietà della Juventus è a quota 24 gol in campionato, bottino assolutamente invidiabile per quella che, senza dubbio, è ad oggi la migliore stagione della sua carriera.

Ma Brunori non si è mai accontentato in tal senso, e vuole continuare a stupire e far bene a suon di reti. Ne basterebbe un'altra per entrare ancora più nella storia del club, centrando l'ingresso nella top venti dei marcatori all time del Palermo. I nomi da raggiungere sono di un certo peso e spessore, come quello di Brienza e di Ilicic, passando per Ferrari e Pellizzaro.

"Se dovesse scappargli una doppietta, andrebbe a prendere Oliviero Icardi e Sergio Magistrelli, che di gol in rosanero ne hanno fatti 26. Mal che vada, ci saranno i play-off per tentare una doppia scalata: quella verso la Serie B, la più importante, ma anche quella nella storia del club, in cui Brunori ha già trovato un posto. Si tratta solo di capire quanto in alto vuole portarsi, il bomber di un Palermo che continua a volare sulle sue ali", chiude il quotidiano.