Palermo, Brunori a Dua Lipa: “Bellissimo vederti in rosanero, ti aspettiamo”

Negli ultimi giorni sono impazziti i social. La famosa cantante Dua Lipa, ha postato una foto che la ritrae con indosso la casacca rosanero. I tifosi del Palermo sono stati entusiasti di aver visto una persona così famosa indossare i loro colori. Il capitano dei siciliani, Matteo Brunori, con un video andato in onda al Tg1, ha proposto alla popstar di andare a vedere una partita dei rosanero: “Bellissimo vederti in rosanero, ti aspettiamo allo stadio!” Nella prossima sfida i rosanero affronteranno il Brescia per il recupero della seconda giornata