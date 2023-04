Palermo, Brunori a digiuno e gli altri faticano: Corini ha bisogno di gol

Il Palermo prepara il rush finale di campionato in cui proverà a staccare un pass per i prossimi playoff di Serie B. L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sui gol realizzati dai rosanero e sullo zero a zero con il Cosenza che ha fatto emergere le difficoltà di Brunori e compagni a trovare la via della rete.