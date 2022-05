Palermo, Brunori a -5 da Toni: il bomber all’inseguimento di se stesso e della storia

Dopo aver trascinato il Palermo ai playoff nazionali, Matteo Brunori non intende fermarsi: anche oggi in campo dal primo minuto

Mediagol ⚽️

"Brunori all’inseguimento di se stesso e della storia". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida fra Triestina e Palermo, in programma alle ore 17:30, allo Stadio "Nereo Rocco". "Il capocannoniere della Serie C non intende fermarsi, dopo aver trascinato il Palermo a suon di gol fino all’accesso diretto nella fase nazionale dei play-off", si legge. L'attaccante italo-brasiliano segna da sei partite di fila. E gli basterà siglare almeno un gol nel doppio confronto contro gli uomini di Bucchi per raggiungere se stesso e quel primato di otto partite consecutive in cui ha timbrato il cartellino.

Ai playoff di Serie C, con la maglia dell'Arezzo, Brunori ha già messo a segno quattro reti in cinque partite, mentre nelle due disputate con la casacca della Juventus Under 23 non ha realizzato alcun gol. "Ora, col Palermo, vuole mantenere i numeri visti nel corso di tutto il 2022, quelli che lo hanno reso il miglior marcatore dei campionati professionistici italiani in questo anno solare", prosegue il noto quotidiano.

Nel dettaglio, nelle ultime quindici partite il numero 9 rosanero ha segnato ben quattordici reti. Ed è a sole cinque marcature dalle trenta di Luca Toni nella stagionale 2003-04, quella culminata con la promozione in Serie A. "Inoltre, in queste sfide, può continuare a scalare la classifica dei migliori marcatori di sempre mai transitati da Palermo". Al momento, infatti, Brunori si trova al ventesimo posto in compagnia di calciatori del calibro di Ilicic, Brienza, Ferrari e Pellizzaro. Un gol gli basterebbe per balzare al 18° posto con Icardi e Magistrelli, entrambi a quota 26 gol. Poi, Vycpalek a 28, e De Rosa a 29.