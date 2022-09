Palermo, Broh rientra col Sudtirol. Dubbi per Bettella, stasera Saric vs Nedelcearu

L'edizione siciliana della Gazzetta dello Sport propone un focus su alcuni singoli in casa Palermo . Jeremy Broh , dopo un lungo stop per infortunio rimediato nella trasferta di Bari, è pronto a tornare a pieno regime al servizio del tecnico Eugenio Corini .

Il difensore rosanero Davide Bettella non ha preso parte all'allenamento congiunto con il Nottingham Forest a causa di un problema muscolare, costringendo il tecnico Eugenio Corini ad uno stop precauzionale per l'ex Monza. Le sue condizioni sono da valutare ma difficilmente si potrà ipotizzare un suo impiego in vista della prossima gara dei rosa contro il Sudtirol in programma l'1 ottobre.