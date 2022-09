Palermo, Broh e Devetak pronti al rientro ma dopo la trasferta di Frosinone

"Broh e Devetak sono guariti ma non forzano". Titola così l'articolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori in casa Palermo ed in particolare sulla condizione infortunati della formazione di mister Eugenio Corini .

"I due hanno smaltito i postumi degli infortuni, ma con la sosta alle porte l'intenzione dello staff tecnico e sanitario sembra quella di non forzare i tempi", prosegue l'articolo della Gazzetta. Pertanto, Broh e Devetak torneranno arruolabili dopo l'attesissima sfida dei rosanero contro il Frosinone, in programma questo sabato 17 settembre alle ore 14.00 allo stadio "Stirpe". Sarà anche l'ultimo match del mese di settembre per il Palermo nel campionato cadetto, dal momento che la sosta per gli impegni delle squadre nazionali interrompe il torneo, che tornerà a disputarsi il primo ottobre, con la sfida casalinga al "Barbera" contro il Sudtirol.