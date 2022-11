Palermo, brivido calendario: poker di match salvezza da non steccare. A Cosenza…

Palermo che inciampa al "Marulla" al cospetto di una diretta concorrente per la salvezza. Quello contro il Cosenza, come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, era una sfida dalla posta in palio considerevole. Compagine di Corini e formazione di Viali condividono infatti il medesimo obiettivo, ovvero il consolidamento della categoria. Dopo aver battuto il Perugia, pareggiato contro il Cittadella al Barbera e sconfitto il Modena al Braglia, il Palermo è andato incontro al suo primo scivolone stagionale in uno scontro diretto. Gare fondamentali sotto il profilo numerico e psicologico, possibilmente appuntamenti da non steccare se si vuole centrare l'obiettivo. Il calendario propone adesso alla squadra rosanero proprio una serie di sfide ad alta tensione, contro avversari che, come recita l'attuale classifica del campionato di Serie B, annaspano e puntano alla permanenza in categoria. Il prossimo ventisette novembre arrivare il Venezia al Renzo Barbera, quindi sarà la volta di Benevento e Como. Tre match salvezza da non toppare, anche in ragione di eventuale ricorso alla classifica avulsa al termine della regular season. La successiva gara contro la Spal potrebbe assumere il medesimo tenore nel caso in cui anche la compagine ferrarese dovesse perdere ulteriore terreno in graduatoria nelle prossime settimane. Impegni chiave per il prosieguo della stagione, contro squadre potenzialmente alla portata degli uomini di Corini, da preparare al meglio sotto il profilo mentale, tattico e motivazionale. Un poker di match da cui trarre il massimo in termini di punti, per chiudere con relativa serenità il girone d'andata e guardare con ottimismo e fiducia al futuro.