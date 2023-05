Palermo-Brescia, presenze record al “Barbera”: il dato degli spettatori

Duplice fischio del direttore di gara al "Renzo Barbera" tra Palermo e Brescia, match valido per la trentottesima giornata di Serie B. I rosanero conducono per due a zero sulle rondinelle, reti di Brunori e Tutino. Al momento la compagine di Eugenio Corini sarebbe dentro le migliori otto in zona playoff.