Palermo-Brescia, i convocati di Corini: out Masciangelo, c’è Saric. L’elenco completo

Il Palermo si prepara ad affrontare il Brescia domani, venerdì 19 maggio alle 20:30, nella trentottesima e ultima giornata di Serie B. Rosanero a caccia di punti per rientrare nella zona playoff, al momento padroni del proprio destino. Non sarà del match Edoardo Masciangelo, che non ha recuperato dal proprio infortunio, così come Edoardo Lancini. Di seguito l'elenco dei convocati diramato dal tecnico Eugenio Corini: